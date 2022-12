Sociale woonmaatschappijen uit Hamme en Zele bundelen krachten en worden samen ‘De Thuisbouwer’

De stijgende energieprijzen hebben een impact op vele huishoudens, met als risico dat nog meer gezinnen in armoede terechtkomen. De wachtlijsten voor een sociale woning worden almaar langer. De verplichte fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen tegen 1 juli 2023 wil lokale besturen meer slagkracht geven om sneller het aanbod sociale woningen uit te breiden. De gemeenten Hamme en Zele zullen alvast hun krachten bundelen en hebben een erkenningsaanvraag ingediend voor de oprichting van hun gezamenlijke Woonmaatschappij De Thuisbouwer.

Burgemeesters Herman Vijt (CD&V) van Hamme en Hans Knop (CD&V) van Zele zijn ook tevreden met de hervorming. “Met de vorming van één woonmaatschappij trekken we resoluut de kaart van schaalvergroting met als doel ons sociaal woonbeleid verder vorm te geven en te verbeteren. Immers, uit de voorbereidende gesprekken met de huisvestingsmaatschappijen is gebleken dat de visie op samenleven, sociaal wonen en werking sterk gelijklopend en complementair is. Bijgevolg zijn we ervan overtuigd dat dit partnerschap de inwoners van onze gemeenten ten goede zal komen.”

De nieuwe woonmaatschappij zal dus ‘De Thuisbouwer’ heten. “Die naam omvat eigenlijk helemaal waar we voor staan. Samen met onze klanten en partners willen we namelijk woonprojecten voor vandaag en morgen bouwen. Daarbij staan de noden en wensen van de gezinnen en alleenstaanden met en zonder zorgaspect centraal. We kiezen voor projecten met een focus op sociale integratie en duurzaamheid en willen dat mensen die via ons kopen of huren zich ook echt thuis voelen.”

De aanvraag voor de nieuwe woonmaatschappij werd intussen ingediend bij de Vlaamse regering. De officiële erkenning wordt in maart 2023 verwacht. “Concreet gaat het over de fusie tussen De Zonnige Woonst in Hamme en de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw in Zele. Ook de activiteiten van SVK Woonaksent op het grondgebied Hamme-Zele worden in de nieuwe woonmaatschappij opgenomen”, verduidelijken de burgemeesters.

De eengemaakte woonmaatschappij zal vanaf juli 2023 dan meer dan 2000 sociale woongelegenheden beheren, waarbij Hamme en Zele om de beurt de voorzitter zullen leveren. “Op die manier wordt het bestuursorgaan evenwichtig verdeeld. Onze belangrijkste doelstelling blijft uiteraard de wooncapaciteit aanzienlijk uitbreiden. En we zijn hoopvol, want er zitten heel wat nieuwbouw- en renovatieprojecten in de pijplijn. Tegelijk zullen we ook verder inspanningen leveren om onze woningen energiezuiniger te maken.”

Naast de realisatie van duurzame en energievriendelijke woonprojecten zetten beide gemeentes ook verder in op de ontwikkeling van gezonde buurten en het faciliteren van sociale leningen. “Nu er één centrale organisatie wordt opgericht zal het voor ons cliënteel alvast een pak duidelijker worden. We blijven overtuigd inzetten op persoonlijke dienstverlening . Daarbij zullen we met onze (kandidaat-)huurders ook het gesprek aangaan en willen we met hen een vertrouwensband opbouwen. De contactpunten waar zij voor dat gesprek en verdere begeleiding terechtkunnen blijven overigens behouden, met dezelfde medewerkers ook”, besluiten Herman Vijt en Hans Knop.

