Sociale huisvestingsmaatschappij plaatst zonnepanelen op 700 woningen

Wielrennen Benedicti­on Kitei Pro 2020 is weinig opgezet met berichtge­ving op sociale media: “Ik garandeer dat de ploeg gewoon verder kan werken”

Op het internet circuleren berichten over Benediction Kitei Pro 2020. Daarin werd gesteld dat het team geen UCI-licentie kreeg en had men het over een ‘uppercut’ voor de ploeg. Luc Schuddinck is weinig opgezet met deze wilde verhalen en wil een en ander in een juist perspectief plaatsen.