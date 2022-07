Sociaal Restaurant ‘De Wuiten’ opent volgende week zijn deuren

HammeDe assistentiewoningen van residentie ‘De Wuiten’ aan de Hospitaalstraat in Hamme zijn recent geopend voor het publiek, en nu zal ook het sociaal restaurant volgende week zijn deuren openen. Op 4 juli is de eerste openingsdag van het restaurant.

Het sociaal restaurant is gelegen binnen de assistentiewoningen aan de hospitaalsite in Hamme. “Via het sociaal restaurant wil men het sociaal isolement, waarin veel mensen heden ten dage leven, doorbreken”, zegt schepen voor sociaal- en seniorenbeleid Ann Verschelden. “Het sociaal restaurant is een plaats waar iedereen welkom is, en waar op een laagdrempelige manier samen kan worden genoten van een gezonde, warme en betaalbare maaltijd in een gezellige sfeer", klinkt het.

Er wordt iedere dag een gezonde maaltijd aangeboden ongeacht inkomen of leeftijd . Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. In de maaltijd is tevens een drankje inbegrepen. Andere of bijkomende dranken zijn tegen betaling te verkrijgen. “Er dient telkens eenn week vooraf gereserveerd te worden via een reservatieformulier dat je kan deponeren aan het restaurant. Het reservatieformulier kan u verkrijgen in het restaurant zelf of bij de Woonassistent van serviceflats ‘De Wuiten’”, klinkt het.

Er worden twee prijzen gehanteerd in het restaurant. Het standaardtarief bedraagt acht euro, mensen met een OK-pas genieten een korting van een euro per maaltijd. Het sociaal restaurant is open van maandag tot vrijdag van 11.30 uur tot 13 uur. Op zaterdag-, zon- en feestdagen is het restaurant gesloten.

