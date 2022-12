Sint ruilt paard even voor motor en geeft drumsolo aan verraste leerlingen

Dendermonde Jaar cel met uitstel nadat beklaagde rijverbod negeert met 21 veroorde­lin­gen: “Mocht mijn vaccin gaan halen”

B. stond dinsdagochtend terecht voor de politierechtbank in Dendermonde nadat hij de auto van zijn vriendin had genomen terwijl hij een rijverbod had. Hij werd in het verleden al 21 keer veroordeeld. “Ik had een sms gekregen dat ik mijn vaccin mocht gaan halen, maar iedereen sliep nog en daarom nam ik de wagen", aldus B.

29 november