Simone(19) startte in volle lockdown met Kunstkot en heeft nu eigen herenhuis voor creatievelingen: “Kunst is zeer belangrijk in ons leven”

HammeSimone Van Goethem uit Hamme is nog maar 19 jaar, maar heeft nu al een volledig project van nul opgestart. Dit deed ze zelf al van op haar zestiende, in volle coronatijd. Toen startte ze met kunstkot om jongeren alsnog te laten kennismaken met kunst en hun creativiteit volledig te laten ontplooien. “Iedereen is hier vrij om te doen wat ze willen, en dat vind ik zo belangrijk", zegt Simone.

Simone is al heel haar leven bijzonder creatief, en toen ze afstudeerde wilde ze altijd al iets graag doen voor kinderen en creativiteit. Ze ging ook altijd mee op verschillende kampen en was ook animator. Daarom richtte ze het kunstkot op tijdens corona. “Jeugdwerking mocht in die periode nog en ik vond het dan ook heel belangrijk om kinderen bezig te houden en weg van het computerscherm of de gsm", zegt Simone. “Bij mij is het ook belangrijk om heel duurzaam te werken met gerecycleerde materialen, en dat is ook iets waar we ons willen in onderscheiden", klinkt het.

Het team van Kunstkot bestaat intussen uit verschillende mensen, en ze hebben ook een pand ter beschikking waar ze heel wat kinderen kunnen ontvangen. In de Slangstraat hebben ze in een oud herenhuis hun intrek genomen en is iedereen er welkom. “Het is de bedoeling om de kinderen hier ten volle te laten ontplooien en hun eigen creativiteit te ontdekken. Ik wil absoluut geen academie zijn waar er verplichtingen zijn, hier kunnen de kinderen gewoon doen waar ze zin in hebben.”

Naast het creatief bezig zijn organiseert Kunstkot ook verschillende culturele uitstappen. “We willen echt laten zien dat kunst belangrijk kan zijn in het leven, maar we doen dit wel op een speelse manier waarbij we de kinderen motiveren", zegt Simone. “We horen intussen van heel veel kinderen dat ze hier hun plaats gevonden hebben en dat ze zich kunnen ontplooien hier en daarvoor doen we het."

Simone vindt ook dat Hamme een bruisende gemeente is, maar dat dit soort van initiatieven echt ontbrak. Ook de gemeente is zeker fan van haar initiatief en ze deden al enkele samenwerkingen intussen. Het hele project werd opgestart zonder subsidies en volledig met eigen inbreng. “Heel veel vrijwilligers zorgen hier samen voor een toffe sfeer", klinkt het.

Kunstkot organiseert ook zomerkampen en klasuitstappen voor leuke culturele activiteiten, iets wat ze in de toekomst nog willen uitbouwen. “We willen echt op een duurzame manier ons concept verder uitbouwen en er voor iedereen zijn, ook jonge ondernemers zijn hier altijd welkom”, besluit Simone. Wie meer info wil over het kunstkot kan terecht op www.hetkunstkot.be.

