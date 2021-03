Simon (18) komt om het leven na zware klap tegen elektriciteitspaal: “Niet te vatten wat er is gebeurd”

Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur zondagochtend. De tiener reed er met zijn Fiat in de richting van Kastel, toen het aan de bocht met de Tuinbouwlaan plots mis ging. Het voertuig reed rechtdoor en botste met zeer hoge snelheid tegen de elektriciteitspaal. Die brak af en kwam op de rijbaan terecht. Het voertuig werd tegen een omheining van een voortuin gekatapulteerd en vloog na de klap bijna onmiddellijk in brand.

Ontploffingen

De hulpdiensten werden meteen verwittigd en de politie was als eerste ter plaatse. De vlammen kwamen toen al uit het voertuig, maar de jongeman zat nog steeds achter het stuur van de wagen. Hij was half bewusteloos en kon zelf niet meer reageren. De politie probeerde de veiligheidsgordel van de man uit Hamme nog los te maken, maar door de hitte was die al aan het smelten. Toen er enkele ontploffingen plaatsvonden en de batterij van de wagen ook vuur vatte, moesten ze hun reddingspoging staken omdat het te gevaarlijk werd. “Een agent raakte tijdens de interventie lichtgewond aan zijn handen", vertelt korpschef Maria De Sterck. “Voor hen is er ook bijstand voorzien als ze hier nood aan hebben”, klinkt het.

Onder stroom

Waarom Simon daar reed op het moment van de feiten is compleet onduidelijk. “Toen we gingen slapen zaterdag, bleef hij nog even naar een film kijken, maar verder was er niets aan de hand”, aldus de stiefvader van de jongen. “We zijn bijzonder geschrokken. Hij was zo actief op verschillende vlakken en kunnen moeilijk begrijpen wat er is gebeurd.”