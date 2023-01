Schouwbrand snel onder controle na tussenkomst brandweer

De schouwbrand werd opgemerkt omstreeks 12.45 uur ‘s middags in de Pompelhoekstraat in Moerzeke. Er kwam rook naar binnen in de woning door problemen met de schouw. De brandweer van Hamme werd ter plaatse geroepen en deed een controle van de schouw, maar hoefde uiteindelijk niet in te grijpen. Niemand raakte gewond en schade was er niet.