Schoolomgeving vanaf eerste schooldag omgevormd tot schoolstraat

HammeDe Killestraat in Moerzeke zal vanaf 1 september zes maanden lang als schoolstraat omgevormd worden tijdens de start en het einde van de school. Het is een proefproject dat de school, het bestuur en de politie samen op poten zetten om de veiligheid te verhogen in de schoolomgeving. “Als het proefproject goed wordt onthaald dan zullen we dit ook in andere schoolomgevingen opstarten", zegt schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V).