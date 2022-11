Rotary schenkt cheque van 4.000 euro aan organisatie uit Hamme

Dendermonde Zes bestuur­ders betrapt onder invloed achter het stuur

De politie van Dendermonde heeft zondag op de grote gewestwegen in Dendermonde een grote controle gehouden op alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden er 787 bestuurders gecontroleerd. Zes van hen bleken onder invloed te zijn van alcohol of drugs.

21 november