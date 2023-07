Roland Vercammen (80) neemt afscheid als voorzitter van Neos: “Tijd voor verjonging”

Honderden KLJ-Leden aanwezig op groot sportfeest bij KLJ Hamme Sint-Anna

In de Sint-Annastraat in Sint-Anna bij Hamme vond zondagnamiddag het grote sportfeest plaats van de KLJ. Het was zes jaar geleden dat de lokale afdeling dit sportfeest nog mocht organiseren. Honderden leden van verschillende KLJ-verenigingen uit Vlaanderen kwamen afgezakt naar de terreinen om zich te meten in verschillende disciplines.