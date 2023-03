Robin (28) kampt met autisme en mentale achterstand en loopt voor het eerst in zijn leven marathon: “Bijzonder fier op hem”

Robin Van Haver (28) uit Duffel heeft in Hamme zijn eerste marathon ooit in zijn leven gelopen. De twintiger kampt met autisme en een mentale achterstand, maar dit is waar Robin altijd van gedroomd heeft. Samen met zijn familie en zijn atletiekclub in Duffel maakte hij deze droom nu waar in Hamme. “Het is bijzonder leuk hem zo te zien genieten van lopen”, zegt zijn zus Lore Van Haver.

Al zijn hele leven kampt Robin met autisme en heeft hij ook een mentale achterstand, maar in het lopen vindt Robin rust en wordt hij ontzettend gelukkig. Zijn zus Lore is ook een fervent loopster, en hij ging vaak mee gaan lopen en kwam zo zelf in de atletiekclub terecht. “Ondanks dat het voor hem moeilijker is groeide hij toch uit tot een heel goede loper en droomde hij ook van meer. Hij had de droom om een marathon te lopen”, zegt Lore.

De marathon van Antwerpen was voor Robin geen goede keuze, en dus werd er gezocht naar een marathon in een kleinere stad waar iets minder volk aanwezig was, en dan viel Hamme uit de bus. “In Antwerpen zou hij verloren lopen, en hier is dit absoluut niet het geval, dus dat was een zeer groot voordeel en heel belangrijk", klinkt het. “Robin keek hier eigenlijk al naar uit van voor de coronacrisis, maar nu is het eindelijk zover en kan hij zijn doel waarmaken.”

In eerste instantie wou de familie samen met hem de marathon lopen, maar Robin heeft uiteindelijk getraind met twee leden van zijn atletiekclub, die hem begeleid hebben om de marathon te kunnen lopen. “Zij hebben ook al ervaring met marathons, en voor Robin was dit veel leuker dan het feit dat wij hem zouden begeleiden", zegt Lore. “Maandenlang hebben ze getraind en hij loopt tot vier keer in de week om de marathon te kunnen lopen.”

De familie van Robin geniet dan ook enorm om hem zo bezig te zien. “Het is geweldig om te zien dat hij hier zo van kan genieten en zichzelf kan zijn in het lopen. Hij heeft hier zo hard naar uitgekeken, en dat bracht zelf de nodige stress met zich mee.” Zijn familie was ook aanwezig om hem zo hard mogelijk aan te moedigen onderweg en hem op te wachten aan de finish.

De twintiger heeft de marathon gelopen op 3.15 uur en kwam daarna over de streep. Aan de streep stonden enkele leden van de club hem op te wachten samen met zijn familie. Zij zijn bijzonder trots op zijn prestatie. “Het is heel goed verlopen en Robin was zeer tevreden dat hij over de finish is gekomen. We gaan met een goed gevoel terug naar huis", aldus zijn zus Lore.

