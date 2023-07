RESTOTIP. De Watermolen: “Lekker tafelen met zicht op Oude Durme”

IN BEELD. Geniet nog even na van Fantasia-festival met deze fotoreeks van onze fotograaf

De tweede dag op Fantasia-festival werd gisteren afgesloten en daarmee komt een einde aan de achtste editie van het festival. Zaterdag was volledig uitverkocht, en ook vrijdag mochten meer dan tienduizend bezoekers ontvangen worden op het terrein. Onze fotograaf was aanwezig en legde de twee dagen vast op beeld. Geniet nog even na via deze fotoreeks en de video.