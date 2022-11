Punkband komt optreden in Hamme voor 25ste verjaardag

Dendermonde Vriendin zonder rijbewijs stapt in auto na ruzie, partner belt zelf politie: “Lesje geleerd, onze relatie houdt stand”

Een koppel stond vrijdagochtend samen terecht voor de politierechtbank in Dendermonde. Beide kregen ze een geldboete nadat de man zijn voertuig had toevertrouwd aan zijn vriendin, die nog niet over een rijbewijs beschikte. Het was uiteindelijk de man die zelf de politie verwittigde dat zij geen rijbewijs had en met zijn auto vertrokken was.

28 oktober