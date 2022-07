Provincie keurt vergunning voor padelvelden goed, maar buurt blijft protesteren: “Proberen tegenhouden met alle mogelijkheden die we hebben”

Het protest in de buurt van de Landbouwstraat en omliggende straten begon al in november 2021. Toen werd er aan de alarmbel getrokken door de buurtbewoners dat zij zich ernstige zorgen maakten over de vergunning voor de komst van enkele padelvelden achteraan voetbalclub Vigor Wuitens Hamme. Er werden toen spandoeken opgehangen en bezwaar aangetekend tegen de komst van de velden. De buurt vond toen dat er geen rekening werd gehouden met hun. De gemeente liet toen weten dat ze alles grondig gingen bekijken en een weloverwogen beslissing nemen.

Hype

De gemeente gaf later groen licht voor de vergunning en de aanleg van de velden, waarna de buurt beroep aantekende en de beslissing verdaagd werd. Vorige week kwam het dossier dan op tafel bij de provincie en dinsdag 12 juli werd er beslist door de provincie dat ook van hun de terreinen groen licht krijgen. “We stellen vast dat onze verzuchtingen en klachten rond overlast gewoon naast zich neer worden gelegd", zegt Sabine. “We hoopten op meer begrip langs onze kant, maar blijkbaar zijn zelf negatieve adviezen van bepaalde instanties niet meer belangrijk om een vergunning door te drukken", klinkt het. “We stellen ons de vraag of het nu effectief gaat om de padelterreinen, of om een machtsstrijd van Vigor met ons als buurtbewoners. Volgens ons is de hype van padel stilaan voorbij, dus heeft het geen zin om op elke hoek van de straat velden te plaatsen.”

Beroep

De buurt is dan ook bijzonder teleurgesteld en spreekt klare taal. “We zullen het hier absoluut niet bij laten en gaan naar de Raad van vergunningsbetwisting om beroep aan te tekenen", klinkt het. De buurt heeft ook al een advocaat onder de arm genomen van bij het begin van het dossier, die zal nu verder kijken wat de mogelijkheden zijn om in beroep te gaan tegen deze beslissing. “Het einde hiervan is nog lang niet in zicht, en wij zullen alles doen wat in onze mars ligt om hier de rust te bewaren in onze achtertuin", zegt Sabine. “We hebben nog heel wat mogelijkheden en desnoods maken we er een burgerlijke zaak van om onze belangen te verdedigen", besluit de vrouw.

