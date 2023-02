Prins David aangesteld in Moerzeke, aftellen naar carnaval kan nu echt beginnen

Voetbal derde nationale A Hasan Erturk met VW Hamme zondag thuis tegen Eppegem: “Ik kan opnieuw aan het voetbal denken”

Vigor Wuitens Hamme verloor vorig weekend met 3-2 in Hamme. Het kostte de ploeg de eindwinst in de tweede periode. Die kater werd deze week doorgespoeld. Intussen focust de groep op de thuismatch tegen Eppegem. Zondag wil men de derde plaats in derde nationale A vrijwaren. Daarbij kan men opnieuw rekenen op Hasan Erturk.

8 februari