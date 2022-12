Poolse bestuurder onder invloed gaat uit bocht en raakt geparkeerd voertuig en gevel van woning

Het ongeval gebeurde om 22.00 uur zaterdagavond in de bocht van het Lippenveld in Hamme-Zogge. Daar ging de bestuurder met zijn voertuig uit de bocht en eindigde hij met zijn wielen in de gracht. Hierdoor werd het voertuig stuurloos en belandde hij tegen een gevel van een woning en een geparkeerd voertuig. De wagen kwam nadien dwars over de weg te staan. In het voertuig zaten verschillende personen maar zij bleven allemaal ongedeerd. De bestuurder was wel onder invloed van alcohol op het moment van de feiten. Door het ongeval was de straat volledig afgesloten voor het verkeer. De brandweer van Hamme kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen.