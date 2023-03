Politiezone richt aandacht op verkeersveiligheid in samenwerking met fietsbieb en fietsherstel

De voorbije weken en maanden werden er een tiental fietsen voor volwassenen ingeleverd bij het Sociaal Ontmoetingscentrum ’t Verhoog. Om deze fietsen een tweede leven te geven, werd er via de lokale politie een samenwerking opgezet met de provinciale school Richtpunt, campus Hamme. De leerkracht STEM was op zoek naar fietsen om te laten herstellen door zijn leerlingen. Het ging om fietsen met eenvoudige technische mankementen die snel weer rijvaardig en reglementair in orde te krijgen zijn. Dit gebeurde in de fietsbieb in Hamme. Een fietsbieb is een soort bibliotheek, maar voor tweedehands kinderfietsen. Hier kan iedereen een kinderfiets huren voor een bepaalde periode. De politie beperkt de afvalberg door materialen te recycleren en gelooft in het duurzame karakter van de fietsbieb. Bovendien wordt er op die manier ook aan verkeersveiligheid en verkeerseducatie gewerkt. Een goed onderhouden fiets is namelijk een veilige fiets.