Politiezone Hamme/Waasmunster neemt nieuw voertuig en drone in gebruik

Hamme Hele zomer lang aan gewerkt, maar KoHa Zogge kan schooljaar aanvatten in vernieuwd gebouw: “Nieuwe klasloka­len, extra vergader­ruim­te en zonnepane­len voor duurzame energie”

De campus van KoHa in Zogge is klaar voor het nieuwe schooljaar. De afgelopen twee maanden werd het oude kloostergebouw, waarin de school gehuisvest is, stevig onder handen genomen. Het resultaat: enkele nieuwe, gezellige klassen en extra vergaderruimte voor de leerkrachten. “Het duurzame aspect was zeer belangrijk, gezien stijgende energieprijzen”, zegt directrice Kelly Leys.

13:54