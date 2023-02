Politie, Rode Kruis en brandweer organiseren opnieuw fotomoment voor unieke communiefoto’s

IN BEELD. Baasrode viert als vanouds: “Na twee zonder moet dit een onvergete­lij­ke carnaval worden”

In Baasrode is zondag het carnaval losgebarsten. Onder leiding van Prins Carnaval Stef I gebeurde dat met veel enthousiasme. “Dit moet een onvergetelijke carnaval worden”, was de leidraad. Het bewijs daarvan leveren wij in vijftig foto’s. Geniet maar volop mee.