Politie betrapt opnieuw inbreker op heterdaad in Hamme

Dendermonde Stad plaatst verplaats­ba­re voetbal­kooi in wijkspeel­tuin­tje: “Zal in verschil­len­de wijken geplaatst worden”

Sinds woensdag staat er in het wijkspeeltuintje aan de Posthoornstraat in Dendermonde een metalen voetbalkooi of pannakooi, zoals het speeltuig heet. Pannavoetbal wordt steeds populairder en dus kunnen jongeren zich nu ook uitleven in een metalen kooi in de speeltuin. “De kooi zal meermaals verplaatst worden naar verschillende speeltuinen deze zomer", zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V).

20 juli