Pizzakoerier gewond naar ziekenhuis na klap tegen Mercedes

Zele Voor­uit-raads­lid Gürkan Aslan stemt mee met oppositie: nieuwe coalitie behoudt krappe meerder­heid

Het blijft rommelen in de Zeelse gemeentepolitiek. Op de gemeenteraad donderdagavond stemde Vooruit-raadslid Gürkan Aslan in tegenstelling tot de andere leden van de meerderheid mee met een voorstel van oppositiepartij N-VA. De nieuwe bestuurscoalitie tussen CD&V, Vooruit en onafhankelijk raadslid Tamara Van Laere lijkt zo slechts één zetel over te houden van haar krappe meerderheid.

8 juli