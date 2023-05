Pianist en danscompagnie academie brengen samen theater op de planken in waargebeurd verhaal

Welzijns­raad vraagt minister toeganke­lij­ker station: “Huidige perrons dateren van voor WOI”

De Welzijnsraad van Dendermonde vraagt in een brief aan minister Gilkinet inspanningen van de NMBS voor een meer toegankelijk station. “Wie nu in een rolstoel naar zijn perron moet, wordt over de sporen gerold”, klinkt het.