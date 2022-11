Personeel containerpark krijgt lunchmaaltijd om hen te bedanken voor al hun inzet

Dendermonde Na zoveelste vernieling van regenboog­bank: Lotte en Cheyenne organise­ren wandeling voor verdraag­zaam­heid

Er zal aanstaande zondag 20 november een wandeling voor verdraagzaamheid plaatsvinden in Dendermonde. Initiatiefnemers zijn Lotte Remmery en Cheyenne Ingels, de makers van de regenboogbank. Die werd sinds haar plaatsing in het voorjaar van 2021 al meermaals vernield. “Het is tijd om met z’n allen een duidelijk statement voor verdraagzaamheid te maken”, zeggen de meisjes.

14 november