Perron Jam Sessions op 15 juli

Welke muziekstijl je speelt of hoe ervaren je bent, iedereen is welkom om zijn of haar talent te laten zien. Er zijn verschillende instrumenten zoals een zanginstallatie, een drumstel, een basversterker, gitaarversterker, bas, gitaar en keyboard aanwezig. Voor het muzikale talent om de instrumenten te bespelen moet je natuurlijk zelf zorgen. Wil jij graag een ander instrument spelen? Dan mag je natuurlijk ook je eigen instrument meebrengen. De Jam Sessions gaan door op vrijdag 15 juli van 20 tot 23 uur in MOC Perron op Koning Albertplein 6 in Hamme. Meer informatie vind je hier.