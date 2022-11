Parlementslid bezoekt maatwerkbedrijf spoor2 naar aanleiding van dag van de ondernemer: “Kijken wat ik kan doen voor ondernemers”

Spoor2 is al vele jaren een begrip in Hamme en heeft de laatste jaren zijn werking sterk aangepast. Het bedrijf wil dit in de toekomst ook blijven doen en zal daarom vanaf januari 2023 ook fuseren met een ander bedrijf en de naam aanpassen naar kiemkracht. “We willen in de toekomst nog heel wat werk uitvoeren met ons bedrijf", zegt directeur Aart Lehembre. “Zo willen we naar nul kilogram afval, onze groenzorg uitbouwen, maar ook heel veel doen op ecologisch vlak", klinkt het.

“Het is de bedoeling vandaag om met het parlementslid een gesprek te hebben over het bedrijf,” zegt Reinout Maus van Unizo. “Dit naar aanleiding van de dag voor ondernemers waarin hij kan zien hoe het bedrijf werkt en wat hij voor hen kan doen op politiek vlak.” Robby zelf is jarenlang ondernemer geweest en weet hoe belangrijk het is. “Omdat ik het zelf gedaan heb doe ik dit soort bezoeken graag en is het heel belangrijk om te doen. De tewerkstelling die spoor2 hier doet is zeer belangrijk en moeten we blijven ondersteunen", besluit Robby.