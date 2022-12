Parket Oost-Vlaanderen toont kunstwerken die kwetsbare kinderen zelf ontworpen hebben

Hamme Kerstmarkt schot in de roos op nieuw geopend evenemen­ten­plein

In Hamme is het evenementenplein officieel geopend met de kerstmarkt. Er werd heel wat animatie voorzien en ook een kijkje nemen in de bibliotheek en de academie was mogelijk. Het was een geslaagde kerstmarkt met heel wat bezoekers.

17 december