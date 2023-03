Paaseierenzoektocht gaat door in kerk wegens slechte weersvoorspellingen

Het Leercollec­tief organi­seert online jobevent: “Om onze scholen te leren kennen”

De GO! scholengroep Het Leercollectief, die scholen uit regio Dendermonde-Hamme-Lokeren verenigt, organiseert op donderdag 30 maart een online jobevenement. Mensen die in het onderwijs willen instappen, ontdekken er meer dan dertig GO! onderwijsinstellingen uit de streek.