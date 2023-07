Organisatie voorziet gratis water en vernevelaars tijdens bloedhete tweede festivaldag

Landbouwer verliest lading hooi op Mechelse­steen­weg

Op de Mechelsesteenweg in Dendermonde heeft een landbouwer zaterdagochtend vermoedelijk een deel van zijn lading verloren. Over een kleine honderd meter lag een spoor van hooi, dat vermoedelijk van een wagen gevallen is. Wie de eigenaar is, is niet duidelijk.