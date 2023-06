Opvang en asielen voor kleine dieren hebben recht op 500 euro subsidie

De Ring wordt over hele afstand omgevormd tot fiets­straat: “Logische beslissing”

Het gemeentebestuur van Hamme heeft beslist om De Ring over de hele afstand om te vormen tot fietsstraat. Nu was dat enkel het geval in het deel van aan de school. “Er passeren heel veel fietsers in die straat, dus is het een logische beslissing", zegt schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen.