Oppositiepartij teleurgesteld in lokaal energie en klimaatplan: “Meerderheid is gebuisd”

Oppositiepartij Groen is teleurgesteld in het Lokaal Energie en Klimaatplan dat de meerderheid in Hamme heeft gerealiseerd de afgelopen jaren. Het plan is er om de klimaatopwarming in Vlaanderen te beperken, en Hamme schaarde zich achter dit plan, maar volgens de oppositie deed de meerderheid te weinig. “Ons vertrouwen is weg dat ze nu nog het tij kunnen keren", zegt Agnes Onghena (Groen).