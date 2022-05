Openluchtzwembad opent dit weekend opnieuw de deuren

Het openluchtzwembad is al jaren een grote troef voor de gemeente. De aftrap van het nieuwe seizoen wordt gegeven op zaterdag 7 mei om 14 uur. Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht om het prachtige zwembad weer te kunnen openen.

Het water van het zwembad is altijd verwarmd, de temperaturen zaterdag zien er iets minder uit, maar zondag wordt het wel een mooie zomerse dag, en ook nadien blijft het goed weer. Reserveren is op dit moment niet meer nodig nu de coronapandemie is afgelopen. Alle regels over het zwembad kan je vinden op de website van de gemeente via deze link.