Opendeurdag Hamse jeugdvereniging staat in teken van piraten

Martine Van Hauwermei­ren (65) hangt schepens­jerp aan de haak: “Tijd om plaats te maken voor jong talent”

Schepen Martine Van Hauwermeiren heeft haar afscheid aangekondigd in de Dendermondse politiek. Op de gemeenteraad van 9 mei zal haar ontslag ingediend worden en wordt ze opgevolgd door partijgenote Nele Cleemput. Schepen Van Hauwermeiren wacht dus niet tot aan de verkiezingen om haar sjerp aan de haak te hangen. “Ik had in het begin van de legislatuur gezegd dat ik op mijn 65ste zou stoppen”, klinkt het beslist.