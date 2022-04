Ontwerpplannen Strijderslaan nog tot 14 mei te bezichtigen in administratief centrum

Waasmunster Open Vld wil JobApp in Waasmun­ster

Open Vld Waasmunster pleit voor de aanmaak of aanschaf van een JobApp in de gemeenteraad en stelt voor om dit platform twee jaar gratis ter beschikking te stellen. Inwoners kunnen via deze app eenvoudig bij lokale bedrijven of de middenstand een job zoeken, vrijwilligers voor hun vereniging vinden of een vacature aanbieden.

