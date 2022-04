Ondernemend Hamme schenkt samen met gemeentebestuur chocolade paashazen aan kwetsbare groepen

Nog tot en met paasmaandag 18 april kan je gratis deelnemen aan de grootste paaseierenzoektocht in de gemeente. Op een kindvriendelijke wandeling van ongeveer vijf kilometer kunnen de allerkleinsten opdrachten uitvoeren om zo hun virtuele paasmandje te vullen met lekkere chocolade. Na de wandelzoektocht kunnen ze hun virtuele mandje aan het onthaal van AC Nieuwstraat inwisselen voor echte chocolade.

“Naar aanleiding van deze activiteit heeft Ondernemend Hamme vzw in samenspraak met het lokaal bestuur beslist om in het kader van het komende paasweekend ook iets te doen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Afgelopen week werden er al schenkingen gedaan aan Dageraad en Habbekrats. Vandaag was het de beurt aan ontmoetingscentrum ’t Verhoog”, aldus schepen Ann Verschelden.