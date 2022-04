Ondernemend Hamme schenkt samen met bestuur chocolade paashazen aan kwetsbare groepen

Dendermonde Pieter Depouillon laat kinderen nummer inzingen voor Oekraïne om zo geld in te zamelen voor dokters van de wereld: “Opbrengst gaat naar steun aan oorlogs­slacht­of­fers”

Pieter Depouillon uit Dendermonde brengt binnenkort een nummer ‘Kids voor Kiev' uit via verschillende kanalen. De zanger en muzikant kwam op het idee om het nummer uit te brengen voor dokters van de wereld, en zo mee geld te helpen inzamelen om hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers in Oekraïne. “De tekst in het lied is gebaseerd op een gedicht dat mijn mama, Huguette De Backer, nog geschreven heeft toen de kernramp in Tsjernobyl was gebeurd", zegt Pieter.

