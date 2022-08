Omgeving De Vijfsprong vanaf eerste schooldag omgevormd tot schoolstraat

Hamme Groen Hamme organi­seert derde editie van ‘Tingelkwis’

De lokale afdeling van Hamme organiseert in september opnieuw de ‘Tingelkwis’. Het is de derde editie van de quiz die vorig jaar een groot succes had bij het publiek, en dat hoopt de partij nu opnieuw over te doen.

25 augustus