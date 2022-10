Oldtimer Lada gaat volledig in vlammen op in veldweg in Moerzeke

Futsal eerste nationale Isaias Furtado ARB Hamme ontvangt vrijdag Pibo Bilzen: “Als pivot wil ik goals maken”

Na vijf speeldagen staat ARB Hamme op de zevende plaats in eerste nationale. Voor een nieuwkomer in de reeks is dat zeker geen slechte tussentijdse evalutie en wellicht beantwoordt die klassering ook min of meer aan de verwachtingen. Vrijdag neemt de ploeg het in de vertrouwde sporthal op tegen rode lantaarn Pibo Bilzen.

27 oktober