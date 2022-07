Nieuwe voetpaden en asfalt voor Baasrodeveerstraat

Zele Vlaanderen investeert 19.000 euro in Vrije Basis­school De Kou­ter-ba­sis

De Vlaamse regering maakt bijna 19.000 euro vrij voor investeringen in Vrije Basisschool De Kouter-basis Zele in Zele. “Met deze investeringen in nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen, investeren we in de kwaliteit van ons onderwijs”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

26 juli