Nico (50) viert 20-jarig bestaan als uitbater ‘Rico’s’ met al zijn klanten: “Dankbaar voor alle leuke momenten en verhalen”

Voor zijn carrière als cafébaas had Nico een bedrijf met catering die hij verzorgde. Hij deed het werk zeer graag, maar toen kwam het gebouw in de Stationsstraat vrij en besloot hij te springen en er een eigen zaak op te starten. Zijn eigen zaak was gestart en met volle goesting ging hij er tegenaan. Het café heeft ook een zaaltje wat heel veel mogelijkheden met zich mee bracht en waardoor hij heel veel heeft kunnen verwezenlijken. “Zo heeft onder meer Begijn Le Bleu hier al opgetreden in het café, en dat was een groot succes", herinnert Nico zich. “Ook de andere optredens die hier plaatsvonden waren altijd een schot in de roos. Ook heel veel verenigingen konden hier terecht voor toneel te spelen of andere zaken, en dat maakte het voor mij extra speciaal.”