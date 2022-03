Netwerkevent brengt scholen en bedrijven dichter bij elkaar

Hamme Amerikaan Daniel Teachey (64) bezoekt herden­kings­mo­nu­ment in Hamme waar overleden grootvader aan boord zat van vliegtuig

In Moerzeke aan de Gaandijk huldigde het lokaal bestuur op 29 mei 2021 een herdenkingsmonument in voor de overleden piloot Floyd H. Chesmore. Hij kwam daar om het leven toen zijn beschoten vliegtuig daar neerstortte op 2 maart 1944, bijna exact 78 jaar geleden. CO-piloot Leroy Teachey werd even verderop gevonden. Vandaag bracht Daniel als familielid een bezoek aan het monument. “Het raakt me enorm om hier te zijn, maar het is iets dat altijd op mijn lijst stond", zegt Daniel.

