“Neen, ik heb dat hondje niet neergestoken”: duatleet Angelo Vandecasteele ontvangt haatberichten via sociale media

Moerzeke Toch nog groot verjaar­dags­feest Jacqueline (80) dankzij... kartonnen familiele­den: “Op die manier toch nog een mooie dag gehad”

23 november Jacqueline Ost (80) uit Moerzeke had afgelopen weekend normaal een groot feest gepland voor haar tachtigste verjaardag, maar het coronavirus strooide roet in het eten waardoor het feest niet kon doorgaan. De vrouw was er het hart van in, maar daar brachten haar kinderen verandering in. Zij plaatsten levensgrote kartonnen borden in de tuin alsof het leek dat er wel een feest kon zijn. “Eerst dacht ik dat ze hier echt allemaal stonden”, lacht Jacqueline.