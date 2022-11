Natuurpunt start boomplantactie in natuurgebied en rekent op vrijwilligers

HammeDit weekend start natuurpunt Hamme met het planten van 7.000 nieuwe bomen in de ‘s Heerenstreek in Moerzeke-Kastel. Het ligt in een natuurreservaat dicht bij het Lippenbroek en daar zullen de bomen geplant worden. Natuurpunt plaatste de afgelopen jaren al heel wat bomen bij in het natuurgebied daar.

“Er wordt deze winter gewerkt in twee fasen. Eind november en begin februari beplanten we telkens 4 ha in ’s Heerenstreek met in totaal 7.000 nieuwe boompjes. Daarnaast versterken we ook het recent aangeplante bos in de Verre Kraag met 1.000 extra boompjes", zegt Werner De Ferrere.

Op Vrijdag 25 november starten ze met een bedrijvendag. “We ontvangen het team van Salesforce al voor het derde opeenvolgende winterseizoen. Zij treden aan met een 100-tal medewerkers. Daarnaast verwelkomen we een 20-tal medewerkers van INVE Technologies uit Dendermonde. Samen met onze vrijwilligers van het beheerteam zullen deze teams de spits afbijten van de nieuwe aanplant”, klinkt het.

Zondag gaat de aanplantactie dan verder tijdens de dag van de natuur. Dan zijn ook alle natuurliefhebbers welkom om samen met natuurpunt bomen te planten. De plantactie zal plaatsvinden tussen 10 uur en 13 uur.

“De plantlocatie is met de fiets of met de auto makkelijkst te bereiken via Gijven, een weg die door een recreatiegebied met vijvers en chalets loopt en terug te vinden is via de GPS. Op het einde van die weg ga je linksaf en volg je de grintweg naast de Scheldedijk tot de plek waar onze banners staan. Auto’s en fietsen worden gestald op de grintweg. Onze medewerkers zullen jullie begeleiden naar de echte plantplaats", klinkt het.

De plantgaten zijn op voorhand geboord zodat een spade niet strikt nodig is, maar wel nuttig kan zijn. In elk plantgat komt een jong boompje of struikje met beschermingsmateriaal errond. Dat materiaal wordt aangebracht rond de plant en wel op een solide manier zodat de reeën het niet kunnen opeten. In het betrokken gebied leven grote families reeën en beschermingsmateriaal is bijgevolg een absolute noodzaak.

Werner de Ferrerre, conservator van het natuurreservaat, leidt de plantactie. Hij beslist wat en waar geplant zal worden. Hij geeft ook de nodige uitleg over welke boompjes geplant worden en hoe geplant wordt. Bovendien geeft hij wat toelichting over het tot stand komen van ’s Heerenstreek. Bij de plantactie zal er ook verse soep en drank voorzien worden.

