Natuurfotograaf legt vogel vast op foto die einde van watermolentriatlon inluidde in Hamme

Het nieuws raakte bekend op 25 aprildit jaar dat de woudaap een einde maakte aan het zwemgedeelte van de Triatlon in Hamme, die al meer dan 30 jaar heel bekend is in de regio. Natuur en Bos had er al meermaals het geluid gehoord van de zeldzame reiger, en hem ook al gespot, maar het dier stond nog niet veel op de foto. Patrick De Smedt is er nu in geslaagd de woudaap te fotograferen in Hamme. Intussen zijn er al heel wat natuurliefhebbers en vogelspotters die de vogel willen zien in het natuurgebied.