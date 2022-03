Na zoveelste ongeval aan kruispunt op N41 wil Groen Hamme meer actie zien van gemeente: “Zeggen dat het niet hun verantwoordelijkheid is kan niet meer”

Een nieuw ongevalaan het kruispunt met keukens van Moerzeke vorige week bracht Groen Hamme er toe om een kleine actie te organiseren aan het gevaarlijke kruispunt. Uit opvraag van cijfers door de partij blijkt dat er elk jaar maar liefst 5 ongevallen gebeuren waarbij gewonden vallen. Daarnaast zijn er ook nog een pak ongevallen waarbij alleen materiële schade valt op te meten. “We willen de problematiek in de kijker zetten en vragen aan het gemeentebestuur dat ze de druk opvoeren om iets te doen aan het kruispunt hier", zegt Peggy. “We weten dat het een gewestweg is, maar alleen maar zeggen dat zij er niets aan kunnen doen is niet meer voldoende. Ze moeten druk op de ketel zetten om het probleem hier zo snel mogelijk aan te pakken", klinkt het.

De partij is er van overtuigd dat er met eventuele kleine aanpassingen of signalisatieborden al veel kan veranderen. “Het is noodzakelijk om dit punt onder de aandacht te brengen en we hopen dan ook dat de gemeente extra ambitie zal tonen om aan te dringen bij het agentschap wegen en verkeer voor dit kruispunt aan te pakken.”

In de politieraad werd de vraag ook al twee keer gesteld door Mustafa Tokguz, maar een sluitend antwoord kwam er nog niet. “Ik heb toen gevraagd aan de gemeente om druk te zetten bij het agentschap wegen en verkeer, maar in de praktijk merken we er nog niet veel van. We hebben natuurlijk wel respect voor het feit dat het hier om een gewestweg gaat en dat dit enige planning met zich meebrengt.”

Schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V) laat weten dat ze enkele weken geleden samengezeten hebben met AWV en de stad Dendermonde om de verdere aanpak van de wegen te verbeteren. “Op dit moment zijn de werken aan de N446 gepland, en werd er ook gewerkt aan de Zeelsebaan en andere wegen in de omgeving", zegt Mettepenningen. “Het is niet mogelijk om alle gewestwegen samen aan te pakken. Wij dringen als gemeente aan op dit punt en hebben al meermaals geduid op de urgentie hier van. De bedoeling is dat het kruispunt in de toekomst volledig zal verdwijnen, maar dit zal helaas nog wat tijd vergen", klinkt het. “Borden plaatsen als gemeentedienst is helemaal niet toegelaten omdat wij de weg niet beheren", besluit Mettepenningen.