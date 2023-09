Na koe krijgen bewoners woonzorgcentrum ook bezoek van minipaardje

Kapel aan Tweebrug­gen­plein blinkt opnieuw als vanouds: “Renovatie was broodnodig”

De Kapel Onze-Lieve Vrouw Ter Nood aan het Tweebruggenplein in Hamme is opnieuw in ere hersteld. Het gemeentebestuur trok bijna 200.000 euro uit voor de totaalrenovatie en kreeg ook een subsidie van 60.000 euro. “De voorgevel helde gevaarlijk naar voor, en dus was een renovatie broodnodig”, zegt schepen van Erfgoed Jan De Graef (N-VA).