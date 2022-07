Na dode eenden door botulisme: meer zuurstof en verhoogd waterniveau in Kastel

Het was Paul die al een tijdje aan de alarmbel trok over de dode vogels aan de sigmawerken in Kastel. Tientallen dode eenden dreven op het water waar geen hulp meer voor kon baten. Paul zelf nam al meermaals contact op met de sigmawerken dat er iets moest gebeuren, en nu is het ook eindelijk zo ver. Er werd inderdaad botulisme vastgesteld en de aannemer daar zal er nu dus voor zorgen dat er meer water in de gebieden zal stromen, om de bacterie te bestrijden. Op deze manier zal er ook meer zuurstof in het water komen, waardoor de situatie daar hopelijk snel zal verbeteren.