Muziekoptreden voor goede doel: opbrengst gaat naar organisatie professor die vaccin tegen kanker vond

Yannick Bovy, Fleur Hendriks en Bart Pitt’s Jazz Band brengen er een muzikale avond om nooit te vergeten in CC Jan Tervaert in Hamme. “Verwacht je aan warme stemmen en feilloze jazz en swing vertolkingen met een hoger doel”, zegt Ginette Barie. De opbrengst van de hele avond zal naar professor Damya Laoui gaan. “Professor Dr. Damya Laoui heeft een vaccin ontwikkeld tegen metastasen, dat moet voorkomen dat kanker terugkeert of uitzaait in andere organen en is veelbelovend in de evolutie naar overlevingskansen”, klinkt het.

“Met muziek ondersteunen we de onderzoekskosten die komen kijken bij het lanceren van dit nieuwe vaccin. We bieden ook het gekende VIP arrangement aan voor 50€ per persoon, ticket inbegrepen.” Gewone tickets kosten 22 euro. De receptie voor de VIP start om 19 uur. Het concert zelf start om 20 uur en duurt tot 23.00 uur. “Wij hopen alvast op een talrijke opkomst want bij deze vreselijke ziekte is iedereen van ver of dichtbij betrokken”, besluit Ginette. Tickets kan je bestellen via de website van Jan Tervaert.