Motorrijder lichtgewond na aanrijding met vrachtwagen

Voetbal derde nationale A Jordy Lokando pakt met VW Hamme punt in Wielsbeke: “We mochten wat gretiger zijn”

Vigor Wuitens Hamme is met een punt huiswaarts gekeerd uit Wielsbeke. Gezien het wedstrijdverloop is een gelijkspel verdedigbaar, maar vooraf had men in Hamme wellicht op net iets meer gehoopt. Ondanks het verlies van twee punten blijft Vigor op de derde plaats staan in derde nationale A.