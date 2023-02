Motorcrossclub De Durmevrienden gehuldigd in bijzijn van ex-wereldkampioen op gemeentehuis in Hamme

Lokeren Zussen ontwikke­len prentenboe­ken­reeks voor kinderen die moeilijker leren lezen: “Leesple­zier bieden aan élk kind”

Kinderen met een hobbelig leesparcours een duwtje in de rug geven bij hun leesstart. Dat is het opzet van ‘Bib! Bib! Bib! Hoera!’: de nieuwe prentenboekreeks van de Lokerse zussen Livia en Carita De Vos die hun weg vinden naar bibliotheken over heel Vlaanderen. “De vreugde van een kind dat erin slaagt om te lezen, zorgt voor tranen in mijn ogen”, zegt Livia.

