Moerzeke heeft er nieuwe bewoner bij: Zeehond laat zich meermaals zien aan De Kille

In de Schelde aan de Killestraat in Moerzeke is er duidelijk een nieuwe bewoner die zich daar bijzonder goed voelt. Een zeehond werd er al verschillende keren gespot en zondagavond omstreeks 21.45 uur zag David De Kinder uit Moerzeke het dier langs de kant liggen. Hij kon met zijn gsm enkele beelden maken. Het dier was duidelijk op zijn gemak, want het keek meerdere keren in de lens en bleef gewoon liggen. Na een uurtje sprong hij opnieuw het water in om af te koelen. Een naam heeft de zeehond nog niet gekregen, maar wie weet komt daar in de toekomst wel verandering in.